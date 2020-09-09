Григорий Лепс: «С удовольствием спою российский гимн в Киеве»

09.09.2020, 18:02, Разное

Григорий Лепс ответил на недовольство Киева относительно исполнения на своём концерте в Донецке гимна России.

По словам певца, выступление не носило политический характер, а композиция входит в его стандартный репертуар.

– Это один из моих хитов. Я пою гимн на Дне России, Дне народного единства, Дне Победы, Дне солидарности трудящихся, Международном женском дне, Дне ресторанного работника, Дне пограничника и прочих. Почему мне было не спеть её в Донецке? Тем более публика тепло меня приветствовала. Я отрицательно отношусь к словам, что это политическое выступление. Если пригласят, с удовольствием исполню гимн России в Киеве. Мне кажется, в этом вообще ничего особенного нет. Когда идут спортивные соревнования, постоянно исполняются любые гимны в любой точке мира и никто не ищет в этом политического подвоха, — прокомментировал инцидент артист.

Григорий Лепс внесён в санкционные списки ряда стран, в частности ему запрещён въезд в США за связи с мафией. Также профиль исполнителя можно найти на украинском сайте «Миротворец».