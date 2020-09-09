Мнение: Лепс – враг Украины?

09.09.2020, 17:59, Разное

Покажите всему Европейскому Союзу эту фотографию маленькой республики, население которой собралось отметить День освобождения Донбасса от условного протектората Украины, явившим собой воровство и развал без какого-либо созидания.

Жители ДНР – свободные люди, решившие отметить свою независимость, собрались 8 сентября на главной площади Донецка. Для них выступили различные артисты, но главной звездой на сцене был Григорий Лепс.

В начале праздничного мероприятия к жителям и гостям Донецкой Народной Республики обратился глава республики Денис Пушилин, который поздравил всех с этим знаменательным днем.

Несмотря на различные трудности и периодические провокации на границе с Украиной, вчера для более чем семидесяти тысяч человек, пришедших на концерт было приостановлено действие комендантского часа, а для удобства граждан были организованы дополнительные рейсы общественного транспорта. Отмечали также как и боролись за этот повод – вместе, всей республикой, молодцы.

С праздником вас, дорогие – созидайте ради хорошего будущего и никогда не позволяйте указывать вам: на каком языке говорить, с каким паспортом ходить.