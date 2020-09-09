Актер Борис Клюев перед смертью упоминал о компромате

09.09.2020, 17:53, Разное

Актер Борис Клюев не исключал, что на него имеется компромат, поскольку он три раза состоял в браке. В одном из последних интервью она рассказал, как пережил смерть 24-летего сына в 1993 году.

Бориса Ключева не стало 1 сентября нынешнего года в результате борьбы с онкологическим заболеванием. Когда он узнал о диагнозе, то не стал сразу же заявлять о нем публично. На съемочной площадке актер всегда вел себя как настоящий профессионал, а в перерывах делился различными историями из своей жизни.

В 1993 году скончался сын Бориса Клюева, которого звали Алексей. 24-летний наследник артиста уснул, но так и не отрыл глаза. Причиной его смерти стали проблемы с сердцем, причем молодой человек вел здоровый образ жизни. Актер очень тяжело переносил смерть сына, но продолжал принимать участие в театральных постановках.

Не уходить с головой в страдания звезде сериала «Воронины» помогала не только работа, но и третья жена Виктория. О возлюбленной артист отзывался всегда с большой нежностью и уважением. Борис Владимирович не любил ходить на различные ток-шоу, поскольку считал, что общественность не должна обсуждать личную жизнь артистов. Клюев вспомнил, что его приглашали на проект «Секрет на миллион» и даже допустил, что журналисты могли найти на него компромат.