“Встретились Nokia и iPhone”: Собчак считает Константина Богомолова умнее себя

09.09.2020, 17:53, Разное

Известная ведущая и блогер Ксения Собчак считает, что ее супруг Константин Богомолов является умнее, чем она. Главным качеством в мужчине она называет интеллект. Пост на эту тему знаменитость обнародовала в социальной сети Instagram.

В людях в принципе Собчак ценит интеллект. Жить с человеком и понимать, что он в разы умнее ее, для теледивы является невероятным счастьем. Все дело в том, что всегда есть желание соответствовать партнеру и развиваться дальше.

Союз с Богомоловым она сравнила со встречей телефона Nokia с последней моделью iPhone. Собчак отчетливо понимает, что ее микрочип Бог создал иначе: меньше картинок и памяти, но зато присутствует небьющийся экран и мощная батарея. В то же время можно любоваться купертиновским гаджетом, который является очень красивым, но в то же время хрупким.

13 сентября Константин Богомолов и Ксения Собчак отметят первую годовщину свадьбы. До этого теледива состояла в браке с актером Максимом Виторганом, которому подарила сына Платона. Режиссер был женат на Дарье Мороз, у него есть дочь Анна.