 

“Встретились Nokia и iPhone”: Собчак считает Константина Богомолова умнее себя

09.09.2020, 17:53, Разное

Известная ведущая и блогер Ксения Собчак считает, что ее супруг Константин Богомолов является умнее, чем она. Главным качеством в мужчине она называет интеллект. Пост на эту тему знаменитость обнародовала в социальной сети Instagram.
В людях в принципе Собчак ценит интеллект. Жить с человеком и понимать, что он в разы умнее ее, для теледивы является невероятным счастьем. Все дело в том, что всегда есть желание соответствовать партнеру и развиваться дальше.

Союз с Богомоловым она сравнила со встречей телефона Nokia с последней моделью iPhone. Собчак отчетливо понимает, что ее микрочип Бог создал иначе: меньше картинок и памяти, но зато присутствует небьющийся экран и мощная батарея. В то же время можно любоваться купертиновским гаджетом, который является очень красивым, но в то же время хрупким.

13 сентября Константин Богомолов и Ксения Собчак отметят первую годовщину свадьбы. До этого теледива состояла в браке с актером Максимом Виторганом, которому подарила сына Платона. Режиссер был женат на Дарье Мороз, у него есть дочь Анна.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.07 / Захарова объяснила возобновление авиасообщения с Танзанией

14.07 / Епархия запретила в служении шестерых клириков уральского монастыря

16.08 / Мнение: Никакого наращивания нет

08.09 / Пилот рассказал о крушении МиГ-29 в Ливии

02.09 / Образовательные приложения крадут личную информацию для рекламодателей

15.08 / Конгрессмены планируют отменить действие первой поправки в Конституции для белых

08.08 / Дегтярев отрицает, что хабаровским чиновникам вернули полеты бизнес-классом

01.09 / В Подмосковье потушили пожар на складе

17.07 / В онкоцентре им. Н.Н Блохина дали новый шанс на выживание обреченным пациентам

27.06 / Мнение: Оторопь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска