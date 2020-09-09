Молодая жена Андрея Макаревича раскрыла тайну их знакомства: «Он обратился в «Клуб путешествий»

09.09.2020, 17:53, Разное

Андрей Макаревич в конце прошлого года женился на гражданке Израиля Эйнат Кляйн. Молодая супруга пояснила о тайне знакомства с российским музыкантом, с ее слов, артист обратился в «Клуб путешествий».

Это четвертый брак 66-летнего рокера, причем его Макаревич до последнего времени скрывал от общественности. Новая жена моложе российского музыканта на 30 лет, как сообщают СМИ, она работает в туристической сфере в Израиле. Как известно, лидер группы «машина времени» увлекается путешествиями и дайвингом, и именно на этой почве пара и познакомилась.

Макаревичу ранее приписывали романы с самыми известными женщинами СССР и России, в том числе с радио- и телеведущей Ксенией Стриж. От прежних отношений и браков у музыканта трое детей, две дочери и сын. Кляйн рокер впервые увидел в офисе бутиковых экспедиций, где она работала. Фирма «Клуб путешествий» организовывает туры для определенных групп клиентов. Будущая жена Андрея Макаревича специализируется на странах ближневосточного региона и Африки. В РФ Эйнат Кляйн ранее была только в столице, сейчас вместе с возлюбленным она уже посетила Санкт-Петербург и Ростов.

Интересно, что в жизни артиста в самом начале его становления, была история, косвенно связанная с путешествиями, а точнее, с географией. В 1980-х годах в гостях у тогда начинающего музыканта собрались звездные гости для просмотра одного из музыкальных фильмов. Выше этажом жила пожилая учительница географии, которая постоянно жаловалась на Макаревича. В этот раз, когда посреди ночи в квартире раздался звонок, дверь пошел открывать Михаил Боярский. Вслед за ним к опешившим милиционерам в коридор вышли Ролан Быков, София Ротару и другие популярные деятели культуры. После этой истории к Макаревичу у соседки претензий больше не было. Как пишет «Глобалмск», Андрей Макаревич планирует познакомить свою возлюбленную с достопримечательностями России.