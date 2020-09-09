 

Молодая жена Андрея Макаревича раскрыла тайну их знакомства: «Он обратился в «Клуб путешествий»

09.09.2020, 17:53, Разное

Андрей Макаревич в конце прошлого года женился на гражданке Израиля Эйнат Кляйн. Молодая супруга пояснила о тайне знакомства с российским музыкантом, с ее слов, артист обратился в «Клуб путешествий».
Это четвертый брак 66-летнего рокера, причем его Макаревич до последнего времени скрывал от общественности. Новая жена моложе российского музыканта на 30 лет, как сообщают СМИ, она работает в туристической сфере в Израиле. Как известно, лидер группы «машина времени» увлекается путешествиями и дайвингом, и именно на этой почве пара и познакомилась.

Макаревичу ранее приписывали романы с самыми известными женщинами СССР и России, в том числе с радио- и телеведущей Ксенией Стриж. От прежних отношений и браков у музыканта трое детей, две дочери и сын. Кляйн рокер впервые увидел в офисе бутиковых экспедиций, где она работала. Фирма «Клуб путешествий» организовывает туры для определенных групп клиентов. Будущая жена Андрея Макаревича специализируется на странах ближневосточного региона и Африки. В РФ Эйнат Кляйн ранее была только в столице, сейчас вместе с возлюбленным она уже посетила Санкт-Петербург и Ростов.

Интересно, что в жизни артиста в самом начале его становления, была история, косвенно связанная с путешествиями, а точнее, с географией. В 1980-х годах в гостях у тогда начинающего музыканта собрались звездные гости для просмотра одного из музыкальных фильмов. Выше этажом жила пожилая учительница географии, которая постоянно жаловалась на Макаревича. В этот раз, когда посреди ночи в квартире раздался звонок, дверь пошел открывать Михаил Боярский. Вслед за ним к опешившим милиционерам в коридор вышли Ролан Быков, София Ротару и другие популярные деятели культуры. После этой истории к Макаревичу у соседки претензий больше не было. Как пишет «Глобалмск», Андрей Макаревич планирует познакомить свою возлюбленную с достопримечательностями России.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / В Омске неизвестный мужчина напал на шестилетнюю девочку

24.08 / Ученые рассказали о продукте от остеоартрита и болях в суставах

30.07 / Как в Канаде шахтер нашел в горах таинственный портал в другой мир

30.06 / Скандалы: Клубничный бой

29.04 / Мнение: “Разморозка” 5-ая серии 11-го сезона

13.08 / Кундалини-йога помогает справиться с тревожностью – исследование

22.08 / Первый выход после переезда в США: Меган Маркл и принц Гарри собрали в школу детей из бедных семей Лос-Анджелеса

24.07 / Ученые: Растительная пища с высоким содержанием белка уменьшает риск смерти

19.07 / Забытая война: разморозка

24.08 / Одинокая Катя Гусева готова выйти замуж за Филиппа Киркорова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска