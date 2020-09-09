 

Село в Приморье эвакуировали из-за повышения уровня воды в реке

09.09.2020, 17:48, Новости дня

Спасатели проводят эвакуацию села Синельниково-1 в Приморье из-за повышения уровня воды в реке Раздольной, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Вследствие ранее обильно прошедших осадков, вызванных тайфуном «Хайшэнь», и из-за повышения уровня воды в реке Раздольная у села Синельниково-1 Октябрьского района Приморского края возникла угроза подтопления жилых домов. В превентивных целях спасатели проводят подомовые обходы и участвуют в эвакуации населения», – передает ТАСС заявление ведомства.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Амур у Хабаровска за сутки поднялся на 10 см и превысил отметку неблагоприятного явления на 17 см.



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