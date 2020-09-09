Ефремов поделился впечатлениями о первой ночи в СИЗО

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09.09.2020, 17:48, Новости дня

Осужденный на восемь лет актер Михаил Ефремов рассказал, как провел первую ночь в СИЗО №5 «Водник».

«Не очень [провел ночь]. Плохо спал. Я все последние месяцы, после того как случилось это, плохо сплю. Здесь мне на ночь дали валерьянку. Не помогло», – рассказал актер «Московскому комсомольцу».

«Более-менее себя чувствую. Болезней, которые препятствуют содержанию под стражей, как я понял, у меня нет. (…) На прогулки на крышу седьмого этажа подниматься непросто. Но вообще ходить полезно», – отметил Ефремов.

Актер также рассказал о своих сокамерниках. «Обычные ребята. Но я сейчас больше сам в себе», – отметил артист, добавив, что к нему приходил психолог, с которым он «замечательно пообщался».

«Вообще тут все хорошо. Кормят нормально. Вчера вечером дали пюре с вареной селедкой. Сегодня уже успел позавтракать овсяной кашей.  Деньги на счету есть, я уже заказал что-то в ларьке», – рассказал Ефремов.

Он добавил, что в камере планирует читать, также он смотрел футбол по телевизору.

Во вторник Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Осужденный помещен в камеру карантинного отделения в СИЗО-5 «Водник» Москвы.

Позже стало известно, что Ефремов перед апелляцией отказался от адвоката Пашаева. При этом сам Пашаев отрицает отказ Ефремова от его услуг. Адвокат подчеркнул, что сейчас работает над расширенной апелляционной жалобой на приговор.

Ефремов заявил, что адвокат Эльман Пашаев его «подставил» и теперь он доверяет только жене.



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