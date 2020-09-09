 

На Украине арестовали 65 самолетов из России

09.09.2020, 17:43, Разное

Украинский суд вынес постановление об аресте 65 российских пассажирских самолетов, передает Life.ru. Причиной такого решения стало их полеты в Крым. Киев по-прежнему отказывается примиряться с реальностью и в официальной риторике называет российский полуостров своей территорией. У украинских властей существуют даже свои “органы власти” на полуострова. Однако они исключительно виртуальны, равно как и “арест” российских самолетов.



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