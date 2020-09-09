Лишний вес и ожирение оказались факторами риска деменции

09.09.2020, 17:41, Разное



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Сейчас в мире около 50 миллионов человек страдает от деменции. Согласно данным ВОЗ, каждый год количество больных увеличивается на 10 миллионов. Ученые уделяют много внимания изучению факторов риска деменции, чтобы разработать эффективную профилактику этого состояния.

Лишний вес и ожирение – факторы риска деменции, показало новое исследование, опубликованное в International Journal of Epidemiology. На их фоне вероятность слабоумия может увеличиваться на 30%.

В новое исследование британские ученые включили 6582 человек в возрасте 50 лет и старше. За участниками наблюдали в среднем 11 лет. В начале исследования ни у кого из них не было деменции или нарушений когнитивных функций (памяти, скорости мышления).

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В исследовании ученые использовали стандартные критерии нормального веса и ожирения, основанные на показателе индекса массы тела (ИМТ). Чтобы получить значение ИМТ, нужно вес в килограммах разделить на рост в метрах, возведенный в квадрат.

Деменция развилась у 7% участников исследования. У людей с лишним весом (ИМТ от 25 до 29,9) риск развития этой патологии был на 27% выше, чем у тех, чей вес был в рамках нормы (ИМТ 18,5-24,9). Ожирение (ИМТ выше 30) было связано с увеличением риска деменции на 31%.

Особенно опасным оказалось центральное или брюшное ожирение у женщин, его критерием в исследовании был охват талии более 88 сантиметров. У участниц с центральным ожирением риск деменции был выше на 39% по сравнению с женщинами, у которых объем талии был в норме. Для мужчин ученые не обнаружили аналогичной связи.

В то же время, ученые напоминают, что лишний вес – только фактор риска деменции, то есть, деменция не является его обязательным следствием. Также они указывают, что здоровый вес, следование хорошей диете и поддержание физической активности полезны для общего здоровья.