 

Адвокат Пашаев удивился отсутствию вала клиентов после суда над Ефремовым

09.09.2020, 17:37, Разное

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что удивлен отсутствием «вала новых клиентов» после того, как его подзащитного Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии. По словам юриста, происходит что-то странное.

«Обычно как бывает – закрыл успешный кейс, потом у тебя телефон разрывается, буквально аукцион начинается за твоё время, торги идут, понимаете?» – сказал он в интервью РЕН ТВ. – «С Ефремовым мы отработали, я бы сказал, на десять баллов из десяти. Приговор максимально мягкий, клиент доволен, все довольны. И тишина. Что-то странное происходит, я считаю».

Юрист добавил, что в связи с успешным окончанием дела Ефремова рассчитывал в ближайшее время переехать в новый офис в центре Москвы, однако теперь эти планы под угрозой.

«Некоторые говорят, многовато. Ерунда. Сколько ему там дали, восемь? Восемь лет – это без учёта возможного УДО. Я не помню сейчас точно, сколько там по этой статье дают, но мне кажется, это практически минимально возможный срок. По крайней мере не 50 и не 100 лет же дали, как в Америке», – считает Пашаев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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