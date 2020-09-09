Эльман Пашаев возмущен: «Считаю приговор Ефремову слишком мягким»

09.09.2020, 17:37, Разное

Адвокат Михаила Ефремова дал откровенный комментарий по поводу вынесенного приговора. По его мнению, суд не учел всех обстоятельств дела и принял несправедливое решение.

– Дело закончено, суд вынес приговор. Я больше не адвокат Ефремова, теперь могу сказать от себя, как человек. Я сильно возмущён тем, что такой великий артист оказался наркоманом и алкоголиком. Ты за руль садишься пьяным в дрова. Ты что делаешь?! Ты вообще думаешь о последствиях? Нет Ефремову прощения и нет оправдания. Ему даже места в нашем обществе нет. Ладно, совершил ты ДТП, все видят, что виноват. Но дальше что? Ефремов нанимает дорогого адвоката и несет полную околесицу. Амнезию какую-то выдумал. Нашел полуслепых свидетелей. Потом это все высмеивается в интернете и дело превращается в цирк. Спрашивается, зачем себе срок накручивать? У меня нет ответа, — заявил Эльман Пашаев.

Эльман Пашаев еще раз подчеркнул, что категорически не согласен со столь мягким приговором суда. Адвокат уже пообещал подать соответствующую жалобу и оспорить приговор в Московском городском суде.