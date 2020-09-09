“Как же ему повезло”, “Самая стильная семья”. Высоцкая показала фото с 83-летним мужем

09.09.2020, 17:23, Новости дня

47-летняя российская актриса Юлия Высоцкая в Instagram показала фото, снятые во время беседы на скамейке с ее супругом, 83-летним российским режиссером Андреем Кончаловским.

Локацией она отметила Венецию.

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Доброе утро! @labiennale @andrei_konchalovsky #дорогиетоварищи #muah @nadezdaknyazeva #venicefilmfestival2020 #konchalovsky #juliavysotskaya #юлиявысоцкая

Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) 9 Сен 2020 в 12:16 PDT

Подписчики прокомментировали фото.

“Как же ему повезло”, – написала f__irina77.

“Счастье, когда вместе можно искренне смеяться”, – отметила _ollivita_.

“Самая стильная семья”, – заявила boiko1125.

Высоцкая и Кончаловский узаконили отношения в 1998 году и обвенчались в 2019-м.

У них двое детей: Мария (1999) и Петр (2003).

Мария Кончаловская впала в кому после аварии, которая произошла в 2013 году во Франции. Арендованный Mercedes, за рулем которого был Кончаловский, столкнулся с другим автомобилем. Девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму. Ранее мама актрисы призналась, что трагедия с дочерью Машей сплотила супругов.