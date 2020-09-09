 

Украинская таможня ввела среди клиентов понятие “надежный субъект”

09.09.2020, 17:23, Новости дня

Государственная таможенная служба Украины (ГТСУ) ввела среди участников внешнеэкономической деятельности понятие “надежный субъект”. Об этом 9 сентября сообщил врио главы ведомства Андрей Павловский, информирует сайт ГТСУ.

Такой статус получают компании, которые не имеют истории нарушений таможенных правил.

“Это маркер того, что клиент в течение определенного времени соответствует критериям прозрачности. И тогда его оформление проходит максимально быстро. …Украинский или любой другой бизнес, который соблюдает все правила при оформлении груза, не имеет проблем на таможне”, – сказал Павловский.

Он также объяснил, что задержка оформления грузов на таможне может быть связана с работой автоматизированной системы.

“Оценивая стоимость груза, мы пользуемся автоматизированной системой анализа и управлением рисками (АСАУР). И если АСАУР обнаруживает заниженную стоимость, то автоматически останавливает оформление до полного выяснения деталей и проверки документов. Эта система проверяет грузы предприятий избирательно и работает абсолютно незаангажированно”, – отметил глава таможни.

В марте президент Украины Владимир Зеленский высказывал недовольство работой таможни из-за контрабанды.

19 августа Кабинет Министров Украины назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной таможенной службы Андрея Павловского. До него эту должность занимал Игорь Муратов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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