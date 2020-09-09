 

Челябинский депутат разбился насмерть в ДТП

09.09.2020, 17:23, Разное

Поздним вечером 8 сентября на 1862-м километре трассы Москва – Челябинск в Челябинской области автомобиль Subaru Legacy столкнулся с движущимся в попутном направлении Ford Focus, а затем налетел на разделяющий потоки отбойник и перевернулся. После этого машину протаранил ВАЗ-21112. Водитель – 19-летняя девушка – и пассажир, которым оказался депутат Полетаевского сельского поселения Константин Минеев, погибли на месте, передает URA.Ru.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08 / Мнение: История искусства не равна археологии

25.08 / Мнение: “Падение режима неизбежно” и последствия

30.03 / Мнение: Жизненные сценарии

05.08 / Бейрут — новая Хиросима

02.07 / Франция оказалась в сложном положении после поражения Хафтара в Ливии

12.08 / Журналистов из России обвинили в участии в протестах в Белоруссии

05.08 / Мнение: Оксюморон – новое слово на букву “О”

04.07 / Мнение: Мы храним наши белые сны

02.09 / Мнение: Стахановский рекорд, падение популярности алкомаркетов и бесчинства кассиров

06.08 / Кому полагается прибавка к пенсии до 415 процентов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска