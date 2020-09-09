Эксперт сравнил Тихановскую с Порошенко: Грош цена словам

09.09.2020, 17:23, Разное

Утром 9 сентября Светлана Тихановская обнародовала обращение к россиянам. Белорусский оппозиционер призвала жителей соседней страны поддержать акции протеста. По ее словам, Александр Лукашенко больше не является легитимным президентом.

Владимир Соловейчик обратил внимание, что экс-кандидат в президенты выпустила видеозапись спустя месяц после выборов. Он предположил, что Тихановская сделала это “не от хорошей жизни”. Вероятно, оппозиционер больше не надеется на финансовую помощь западных государств.

Эксперт высмеял слова Тихановской о тесной связи Белоруссии и России. Сбежавшая в Литву политик ни слова не сказала о Союзном государстве, Организации Договора о коллективной безопасности и Евразийском экономическом сообществе.

“Вся эта риторика – на уровне заявлений Петра Порошенко, сделанных еще в начале Евромайдана в 2013 году”, – выразил мнение политолог.

После прихода к власти украинский бизнесмен поменял свои взгляды, его риторика стала антироссийской. И, скорее всего, Светлана Тихановская последует примеру Петра Порошенко и разорвет все соглашения с Россией. “Грош цена их словам”, – заявил Соловейчик.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 17 Авг 2020 в 1:20 PDT

Напомним, выборы главы Белоруссии состоялись 9 августа. По подсчетам Центризбиркома, большинство голосов набрал действующий лидер Александр Лукашенко – 80%. Его главный оппонент Светлана Тихановская получила 10% поддержки.