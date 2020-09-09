Пивовары выступили против маркировки пива в РФ из-за роста цен

09.09.2020, 17:08, Новости дня

Российские производители пива не поддерживают идею маркировки пива в России, так как считают, что дополнительные расходы в связи с маркировкой могут привести к росту цен в магазинах, сообщили представители компаний.

«На наш взгляд, инициатива по введению маркировки для пива и пивных напитков специальными или акцизными марками является экономически необоснованной и избыточной», – передает РИА «Новости» слова директора по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes (бренды Bud, Stella Artois, «Клинское») Ораза Дурдыева.

Также он указал на возможную потерю производительности.

«Оборудования по маркировке пивоваренной продукции на скорости линий розлива пивоваров просто не существует и это приведет к потере производительности и негативно повлияет на производственные и финансовые показатели отрасли. Также нельзя отрицать тот факт, что введение маркировки неизбежно приведет к росту цен на полке и для индустрии станет вторым акцизом», – добавил Дурдыев.

Кроме того, как указал в свою очередь директор по корпоративным отношениям Heineken в РФ Кирилл Болматов, в РФ дополнительная система контроля попросту не нужна.

«Дополнительная система контроля не нужна, она приведет к существенным дополнительным затратам, как капитальным затратам в виде установки дополнительного оборудования, так и к операционным затратам. Это в свою очередь приведет к увеличению себестоимости продукции, что соответственно вызовет рост цен на полке. А рост потребительских цен – это тоже снижение объемов производства», – отметил он.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров во время совещания у президента Владимира Путина предложил распространить систему маркировки продукции на алкоголь и начать делать это с пива. По его словам, это важно, поскольку данная сфера особенно подвержена контрафакту и фальсификату.

Напомним, этикетки произведенной из виноматериалов алкогольной продукции промаркируют специальными знаками, которые помогут определить ее от сделанных из винограда спиртных напитков.