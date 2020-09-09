У юриста защитников Шиеса пытались провести обыск, а потом залили дверь клеем

09.09.2020, 17:05, Разное

В офисе юриста Оксаны Владыки, представляющей интересы защитников Шиеса, пытались провести обыск.

Как рассказала «Новой газете» Оксана, накануне вечером к ней в офис, расположенный в здании бывшей архангельской швейной фабрики, явился замначальника отдела общественного порядка городского УМВД майор Огорелков. Он попытался пройти в помещение, заявив: поступила информация, что здесь печатают экстремистскую литературу. При этом постановления на обыск или санкции суда у полицейского не было, а в помещении идет ремонт, оно практически пустует.

Владыка вышла из офиса, закрыв дверь, и попыталась покинуть здание, но Огорелков настойчиво ее преследовал. Когда Оксана вернулась, но внутрь она попасть не смогла: замочная скважина оказалась залита суперклеем.

Огорелков хорошо знаком архангельским экоактивистам, он постоянно фотографирует их на акциях протеста.

Оксана Владыка защищает активистов в судах, где рассматриваются составленные на них протоколы. Год назад у нее дома провели обыск, обвинив в распростанении порнографии. Уголовное дело сейчас приостановлено «в связи с невозможностью установления виновного лица».

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Напомним, уже два года продолжаются протесты против строительства полигона для мусора на станции Шиес. Врио губернатора Александр Цыбульский весной обещал закрыть стройку, но фактически этого не произошло до сих пор.

Татьяна Брицкая

собкор в Заполярье