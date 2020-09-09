Бренд Infiniti анонсировал кроссовер QX60 Monograph

09.09.2020, 16:50, Новости дня

Японская компания Infiniti в ближайшее время представит публике очередной концепт под названием QX60 Monograph.

Автомобиль является прототипом для предстоящего серийного исполнения QX60. Официальный дебют в формате онлайн-трансляции, которая состоится 25 сентября. Новинка получила трехрядный состав кресел, а также модернизированную головную оптику. Несмотря на то, что многие новинки оснащаются встроенными камерами вместо боковых зеркал, однако в данном случае обошлись более традиционным решением.

Следует отметить, что модель QX60 остается в числе самых продаваемых машин премиального японского бренда, тогда как она занимает второе место среди всех доступных автомобилей на мировом рынке.