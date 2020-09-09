Смартфон Realme 7i с пятью камерами представят 17 сентября

09.09.2020, 16:50, Новости дня

Компания Realme обещает представить новую модель смартфона 7i на презентации, которая запланирована на 17 сентября. Гаджет является весьма ожидаемым на рынке. По словам экспертов, интерес к нему подогревают необычные технические решения, среди которых наличие сразу пяти видеокамер.

Одна из них будет расположена на лицевой стороне и предназначена для селфи-съемки. Остальные четыре связаны в одном блоке на тыльной стороне корпуса. Главная камера обеспечивает съемку с разрешением 64 Мп, вторая – 8 Мп и еще две – по 2 Мп. Есть возможность широкоугольного охвата.

В смартфоне установлен экран с диагональю 6,5 дюйма, а также аккумулятор емкостью 5000 мАч. Смартфон создан на основе восьмиядерного процессора Snapdragon 662.