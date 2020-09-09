 

В Microsoft рассказали, почему пользователи не могут удалить некоторые приложения Windows 10

09.09.2020, 16:50, Новости дня

Специалисты компании Microsoft дали разъяснения по поводу невозможности удаления ряда приложений из Windows 10. По их словам, операционная система создана таким образом, что некоторые приложения являются ее составной частью. Поэтому удалить их обычным способом просто невозможно.

Разработчики советуют пользователям не пытаться стереть программы, которые установлены вместе с Windows 10 или заходят в устройства вместе с очередной порцией обновлений. Они не должны мешать работе компьютеров. Наоборот, их отсутствие может привести к плачевным последствиям.

Тем временем пользователи удивляются, почему Paint или Notepad легко удаляются, однако Your Phone и Microsoft Edge намертво привязаны к операционке.



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