Россотрудничество призвало изучить арест учителя русского языка на Украине

09.09.2020, 16:48, Новости дня

Россотрудничество обратилось с запросом в Совет по правам человека (СПЧ) ООН и ОБСЕ, чтобы обратить внимание на задержание в Херсонской области Украины преподавателя русского языка Татьяны Кузьмич и призвать украинские власти провести независимое и прозрачное расследование.

«Вызывают обеспокоенность действия украинских правоохранительных органов. По словам адвоката задержанной, Татьяну Кузьмич принуждают к самооговору, а на ее окружение оказывается давление с целью получения ложных показаний», – информирует Россотрудничество на своей странице в Facebook.

«Призываем обратить внимание на это дело, поскольку есть обоснованные прошлой практикой опасения, что это задержание носит политический характер и является нарушением гражданских прав и свобод, дискриминацией по языковому признаку», – говорится в сообщении.

«Считаем, что международное сообщество должно призвать украинские власти провести независимое и прозрачное расследование», – уточняется в запросе.

Сообщается, что Кузьмич была задержана 20 августа 2020 года в Херсонской области Украины в качестве подозреваемой по делу «о государственной измене». Решением Херсонского областного суда она взята под стражу до 9 октября 2020 года.

Как сообщает «Российская газета», вина учительницы русской словесности, по версии стороны обвинения, заключается в том, что она «шпионила на Москву в Херсонской области» и якобы была завербована, когда находилась в Крыму пять лет назад. Кузьмич грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Как отмечает издание «Политнавигатор», недовольство украинских силовиков вызвало то, что учительница русского языка, каждый год принимала участие в фестивале «Великое русское слово», который проводился в Крыму. По словам бывшего депутата Верховной рады Украины Алексея Журавко, Кузьмич известна своей активной деятельностью в популяризации русского языка в этой стране, передает.

Отмечается, что задержание учительницы было проведено с грубым нарушением уголовно-процессуальных норм, без предъявления доказательств содеянного. По словам Журавко, арест был произведен в крайне грубой форме, «лицом в пол».

Напомним, русскоязычные школы на Украине с сентября 2020 года переходят на украинский язык обучения. В Кремле выразили сожаление по этому поводу, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Киев решил «отморозить уши назло бабушке».

В августе Бывший депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычным гражданам Украины пора собирать вещи и уезжать из страны.