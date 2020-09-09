 

Алексиевич призывает российскую интеллигенцию «не молчать»

09.09.2020, 16:47, Новости дня

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, последняя из семи членов президиума Координационного совета оппозиции, остающаяся на свободе в Беларуси, призвала российскую интеллигенцию активнее выступать с осуждением белорусских властей. "Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Мы все еще ваши братья", – говорится в заявлении Алексиевич, появившемся на сайте белорусского ПЭН-центра.

"Уже не осталось никого из моих друзей-единомышленников в президиуме Координационного совета. Все или в тюрьме, или выброшены за границу. Сегодня взяли, последним, Максима Знака", – сказала Алексиевич.

Алексиевич опровергла утверждения властей о том, что Координационный совет белорусской оппозиции, членом которого она является, планировал государственный переворот. "Мы хотели не допустить раскола в нашей стране. Мы хотели, чтобы в обществе начался диалог", – говорится в заявлении нобелевского лауреата. Лукашенко отказывается говорить с улицей, напоминает она, а улица – это сотни тысяч людей. Это народ, сказала Алексиевич и добавила, что гордится белорусским народом.

В среду к дому в центре Минска, где живёт Алексиевич, приехали оперативники в штатском. Как сообщила писательница по телефону Белорусской службе Радио Свобода, они звонят по домофону и требуют их пропустить. Позже к квартире Алексиевич приехали журналисты.

Сегодня же Алексиевич, председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец и глава организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар призвали ООН направить миссию наблюдателей в Беларусь, а ОБСЕ – добиваться свободы прессы при посредничестве в урегулировании кризиса в стране.

"[Власть] хотела бы создать "информационный вакуум", установить великое безмолвие вместо демонстраций и дебатов. Но мы не желаем возврата тишины диктатуры, которая является признаком несчастья, а часто и преступления", – сказано в обращении, которое поступило в редакцию "Медузы".



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / В конфликте из-за «Северного потока — 2» Германия осталась без поддержки Европы

11.08 / Остроумие и приподнятая бровь – британцы назвали Коннери лучшим Бондом

25.07 / В Крыму начали проверку после расчленения дельфина

06.07 / Welt – чтобы остаться президентом, Дуда заигрывает с противниками ЕС в Польше

07.07 / В Кремле опровергли сообщения об отмене встречи Путина с Рогозиным

21.08 / МВФ планирует продолжить сотрудничество с Украиной

30.07 / Пандемия COVID-19. ЕС сократил список стран, из которых разрешен въезд, Украины в перечне нет

30.08 / От “Слуги народа” на 208-м округе баллотируется бизнесмен Гунько. Его подозревали в захвате госпредприятия

16.07 / Польша выдворила почти 4,5 тыс. украинцев

09.07 / Киев запросил срочный обмен одного пленного с ДНР

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска