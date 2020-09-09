Фаучи прокомментировал приостановку испытаний вакцины компанией AstraZeneca

09.09.2020, 16:47, Новости дня

Главный инфекционист США Энтони Фаучи выразил сожаление по поводу решения компании AstraZeneca приостановить глобальные испытания экспериментальной вакцины против коронавируса, однако отметил, что такие случаи нередки в процессе разработки вакцин.

Во вторник AstraZeneca заявила, что добровольно приостановила испытания, в том числе позднюю фазу, после необъяснимого заболевания одного из участников, чтобы позволить независимому комитету рассмотреть данные о безопасности. Проверка проводится в ускоренном режиме, чтобы минимизировать затягивание сроков.

Фаучи, возглавляющий Национальный института изучения аллергических и инфекционных заболеваний, сказал, что пауза в разработке вакцины не является чем-то необычным, и выразил надежду, что компания сможет продолжить испытания.

«С этой конкретной потенциальной вакциной от компании AstraZeneca было связано серьезное побочное явление, поэтому набор добровольцев приостановили до тех пор, пока не удастся точно выяснить, что произошло», – пояснил Фаучи в интервью CBS.

«Это один из предохранительных механизмов, которые предусмотрены при таких клинических испытаниях. Очень жаль, что это произошло, – сказал Фаучи. – Надеюсь, они уладят этот вопрос и смогут продолжить испытания, но пока сказать сложно. Необходимо провести дальнейшее расследование».

Всемирная организация здравоохранения заявила, что вакцина AstraZeneca может быть самой перспективной в мире. Кроме того, вакцина, которую компания разрабатывает совместно с Оксфордским университетом, находится на наиболее продвинутом уровне разработки. Решение приостановить испытания омрачает перспективу скорого запуска вакцины в производство.