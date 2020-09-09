 

Королева Елизавета II и принц Филипп удивили своими планами на осень

09.09.2020, 16:45, Разное

С начала августа королева Великобритании отдыхает вместе с мужем, принцем Филиппом, в своем шотландском поместье Балморал. Традиционно там она проводит время до середины сентября и затем возвращается в Букингемский дворец для выполнения обязательств. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса Елизавета II отказалась приезжать в Лондон и, как сообщалось ранее, собиралась вернуться в Виндзорский замок, где, начиная с марта, провела весь карантин. Сегодня же пресс-служба королевы предоставила официальную информацию по этой теме: Ее Величество придумала новый маршрут, и сначала она направится в поместье Сандрингем, Норфолк, где обычно проходят ее рождественские каникулы.

Королева и Герцог Эдинбургский покинут Замок Балморал в течение недели, начинающейся с 14 сентября, и проведут некоторое время в Поместье Сандрингем. При условии улучшения обстановки Ее Величество в октябре вернется в Виндзорский замок и временами будет приезжать в Букингемский дворец для проведения аудиенций и встреч. Эти планы еще будут пересматриваться и, конечно, будут зависеть от соответствующих указаний и рекомендаций, – говорится в заявлении.Принц Филипп и королева Елизавета в Сандрингеме

Сейчас же Елизавета и Филипп все еще наслаждаются спокойным отдыхом в Балморале. По словам гувернантки замка Шины Стюарт, в период своих летних каникул Елизавета и Филипп мало чем отличаются от обычной английской семьи. В замке нет прислуги, герцог часто отвечает за приготовление пищи, в том числе барбекю, а королева сама сервирует стол, тоже что-то готовит и моет посуду. 

Прогулки, пикники, собаки – мно-о-ого собак – и все время сменяющие друг друга гости. Это милое местечко для бабушки и дедушки, здорово, что мы имеем возможность часто приезжать к ним, – рассказывала внучка Елизаветы, принцесса Евгения, в фильме Our Queen At Ninety на телеканале ITV в 2016-м. – Тебе всегда дадут комнату, где ты сможешь отдохнуть и сбежать от суеты. Это одно из самых любимых и прекрасных мест на планете. Думаю, бабушка нигде не бывает настолько счастлива, как там. Она очень-очень любит этот замок.



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