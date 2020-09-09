Кардиолог оценил возможное влияние коронавируса на здоровье больных гипертонией

09.09.2020, 16:39, Разное

Кардиолог Сергей Бойцов оценил возможное влияние коронавируса на людей, которые страдают гипертонией. Согласно статистике, у них заболевание протекало хуже, чем у тех, кто имеет нормальное давление.

Врач отметил, что стоит принимать во внимание не только факт наличие гипертонии, а и нарушения функций сердца. В частности, мышца при таких обстоятельствах теряет способность расслабляться. Значимость этого феномена еще предстоит выяснить исследователям. Не исключается, что с COVID-19 может быть связан механизм развития гипертонии.

По данным оперативного штаба, в РФ за минувшие сутки коронавирус был обнаружен у 5,218 тысячи человек. Всего с момента начала пандемии в РФ заболели 1,041007 миллиона человек, из них выздоровели 856,458 тысячи, а умерли 18,135 тысячи.