Назван способ предотвращения смертельной стадии рака
09.09.2020, 16:39, Разное
Ученые назвали способ, который поможет предотвратить наступление смертельной стадии рака.
После проведения исследования они установили, что метастазы в большинстве случаев появляются из-за нехватки кислорода в тканях.
Научные сотрудники изучили механизм поступления кислорода в пораженные ткани опухоли молочной железы. Последняя была пересажена подопытным грызунам. Также они наблюдали за тем, как формируются циркулирующие опухолевые клетки.
Разные области новообразования снабжаются кислородом по различным сценариям. Гипоксия в основном фиксировалось на участках, где находилось наименьшее количество кровеносных сосудов. Она заставляла раковые клетки стремительно покидать пределы опухоли.
ЦОК, появившиеся из-за гипоксии, быстрее трансформировались в метастазы, поэтому такие мыши жили меньше.
Чтобы уменьшить риск появления повторных очагов, нужно стимулировать формирование в организме новых кровеносных сосудов. Авторы научной работы надеются, что результаты помогут разработать новые подходы лечения рака, чтобы не допускать наступления стадии, когда метастазы начинают распространяться по всему организму.
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