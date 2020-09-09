Назван способ предотвращения смертельной стадии рака

09.09.2020, 16:39, Разное

Ученые назвали способ, который поможет предотвратить наступление смертельной стадии рака.

После проведения исследования они установили, что метастазы в большинстве случаев появляются из-за нехватки кислорода в тканях.

Научные сотрудники изучили механизм поступления кислорода в пораженные ткани опухоли молочной железы. Последняя была пересажена подопытным грызунам. Также они наблюдали за тем, как формируются циркулирующие опухолевые клетки.

Разные области новообразования снабжаются кислородом по различным сценариям. Гипоксия в основном фиксировалось на участках, где находилось наименьшее количество кровеносных сосудов. Она заставляла раковые клетки стремительно покидать пределы опухоли.

ЦОК, появившиеся из-за гипоксии, быстрее трансформировались в метастазы, поэтому такие мыши жили меньше.

Чтобы уменьшить риск появления повторных очагов, нужно стимулировать формирование в организме новых кровеносных сосудов. Авторы научной работы надеются, что результаты помогут разработать новые подходы лечения рака, чтобы не допускать наступления стадии, когда метастазы начинают распространяться по всему организму.