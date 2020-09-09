Мнение: В Питере воняет!

09.09.2020, 16:30, Разное

В Питере есть огромная, старая и очень вонючая свалка – мусорный полигон «Новосёлки». Когда она начинает вонять, это чувствует половина огромного города.

Смольный долго не хотел решать эту проблему, но не решать – не вариант. Иначе помойкой завоняло бы уже и в администрации. В общем в 2017 году Полтавченко, будучи ещё губером, отчитался, что полигон закрыли.

Понятно, что просто закрыть нельзя. Нужно рекультивировать. Этим делом в 2018 году занялась компания «Профистрой Северо-Запад». А уже в августе 20-го года эта компания подтвердила, что с ГУП «МПБО-2» заключен контракт на ЗАВОЗ в «Новоселки» 14 ТОНН ОТХОДОВ! Что блять?! Причём утверждают, что речь идет о переработанных отходах, компосте.

Но пацаны из движения «Зеленый фронт» считают, что мусор там гораздо более опасный и может самовоспламеняться.

Короче, к чему это я. Людей заебало дышать этим говном, которое, помимо прочего, может ещё и загореться. Поэтому они вышли протестовать и сказать Смольному, что нельзя так просто взять и забить хуй на свои обещания.

Питер не должен вонять!