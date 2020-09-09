 

Отец Колесниковой раскрыл свое отношение к разорванному паспорту оппозиционерки

09.09.2020, 16:29, Новости дня

Отец задержанной по подозрению в призывах к захвату власти члена координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой Александр гордится тем, что его дочь разорвала белорусский паспорт.

Александр Колесников в беседе с РИА «Новости» сообщил, что его дочь отвергала возможность покинуть республику, а в ответ на вопрос, почему она порвала паспорт, он сообщил что она «воспитана».

«Я очень горжусь», – сказал собеседник.

«Мы с ней эти вопросы обсуждали, я хотел даже иногда посоветовать, но начиная даже иногда разговор, она сразу отсекала мои просьбы о том, чтобы покинуть. Она говорила: «Папа, я буду в Белоруссии до последнего», – добавил Колесников.

Он отметил, что Колесникова арестована по статье 361 часть 3 «Публичные призывы к захвату власти, совершенные с использованием СМИ или сети интернет».

Между тем адвокат другого члена КС оппозиции Белоруссии Максима Знака Дмитрий Лаевский сообщил Tut.by, что его подзащитного доставили в центральный аппарат Следственного комитета республики. С ним там проводятся следственные действия.

Ранее адвокат Колесниковой Людмила Казак сообщала, что оппозиционерка является подозреваемой в деле о попытке захвата власти.

Ранее сообщалось, что люди в масках и гражданской одежде зашли в дом Колесниковой в центре Минска, позже они вынесли с собой компьютер и документы, а также вывели из подъезда трех человек в гражданской одежде.

Ее отец сообщал, что Колесникова находится в СИЗО.



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