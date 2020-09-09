 

Партнером «Интер РАО» в энергосети Тбилиси стала грузинская компания

09.09.2020, 16:29, Новости дня

Грузинская «Бест энерджи групп» выкупила в среду на аукционе за 32,4 млн лари (10,5 млн долларов) у Партнерского фонда страны 24,5% акций тбилисской энергораспределительной компании «Теласи», контрольный пакет в которой 75,1% – принадлежит российской «Интер РАО», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В аукционе приняла участие только данная компания, созданная два года назад бизнесменом Хвичей Макацариа. Теперь ей необходимо получить согласие национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии – таково требование парламента.

«Теласи» обслуживает более чем 600 тыс. потребителей. В прошлом году чистый доход «Теласи» составил 14 млн лари –примерно 4,6 млн долларов.

«Интер РАО» владеет в Грузии также двумя ГЭС на реке Храми мощностью 113 МВт и 114 МВт соответственно.



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