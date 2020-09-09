 

На Украине закрыли часть уголовных дел против Порошенко

09.09.2020, 16:29, Новости дня

Украинское госбюро расследований (ГБР) закрыло ряд уголовных дел в отношении экс-президента страны Петра Порошенко, сообщил замдиректора ГБР Александр Бабиков.

«Есть дела, в которых заявители указывали его, как лицо, причастное к совершению преступления. Ряд таких дел были закрыты», – сообщил Бабиков в интервью «Украинским новостям».

Он отметил, что речь идет о закрытии двух-трех дел, но не уточнил, какие именно уголовные производства были закрыты, а также кто был заявителем.

В конце августа суд в Киеве арестовал недвижимое имущество и 94% акций судостроительного завода «Кузница на Рыбальском», которым до 2018 года владел экс-президент Украины Петр Порошенко.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации с уголовными делами, возбужденными на Украине в отношении Порошенко.



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