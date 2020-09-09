“Буря” в животе от стакана молока?

09.09.2020, 16:25, Разное

Лактоза — это разновидность сахара, который содержится в молоке. Он расщепляется с помощью фермента с созвучным названием лактаза, которая необходима младенцам для переваривания грудного молока. У новорожденных детей уровень лактазы значительно выше, чем у взрослых, и с годами количество этого фермента значительно уменьшается, иногда до такой степени, что у человека возникают трудности с перевариванием молочных продуктов.

Существуют два типа непереносимости лактозы или лактазной недостаточности:

Первичная. Это наиболее распространенный тип непереносимости лактозы, который возникает из-за особенностей генетики. Дело в том, что ген, отвечающий за выработку лактазы, появился в человеческой популяции на территории Северной Европы около 7000 лет назад — с точки зрения эволюции совсем недавно. Он распространился очень неравномерно, и в некоторых этнических группах его частота очень низка или стремится к нулю. Так, непереносимостью лактозы довольно часто страдают жители Юго-Восточной Азии, Китая, Японии, американские индейцы. В РФ частота генетической лактазной недостаточности составляет, по разным оценкам от 10 до 75% популяции в зависимости от региона.

Вторичная непереносимость лактозы возникает после того, как тонкий кишечник снижает выработку лактазы из-за желудочно-кишечных заболеваний, вирусных и бактериальных инфекций или хирургического вмешательства. Лечение основного расстройства может со временем восстановить нормальный уровень лактазы.

Оба этих типа непереносимости лактозы имеют схожие симптомы:

Боль в желудке и вздутие живота

Это наиболее распространенный признак. Когда лактоза не расщепляется в организме, она проходит через кишечник и достигает толстой кишки, где она ферментируется естественными бактериями. В процессе происходит высвобождение короткоцепочечных жирных кислот, а также газов водорода, метана и диоксида углерода, и все это может вызвать боли и спазмы в желудке. Как правило, при непереносимости лактозы болевые ощущения локализуются вокруг пупка и в нижней части живота.

Вздутие живота обусловлено увеличением количества жидкости и газа в толстой кишке, которое вызывает растяжение кишечника. Примечательно, что уровень дискомфорта от вздутия зависит не от количества съеденных молочных продуктов, а от индивидуальной чувствительности, поэтому частота и тяжесть этого симптома различаются. Нередко вздутие сопровождается характерным урчанием, тошнотой и рвотой.

Стоит отметить, что боль и вздутие живота могут быть вызваны множеством других причин, например, приемом некоторых лекарств, инфекцией и банальным перееданием. Так что если эти симптомы появились у вас после праздничного банкета, возможно, дело не в том, что вы съели кусочек сыра.

Метеоризм

Довольно частый и пожалуй самый неприятный симптом, который может поставить вас в неловкое положение. Как мы помним, ферментация лактозы в толстой кишке увеличивает газообразование, что помимо болей, спазмов и вздутия может также вызвать метеоризм. Интенсивность этого симптома опять же зависит от индивидуальной чувствительности, различий микрофлоры и скорости реабсорбции газа в толстой кишке.

Есть и хорошие новости: газы, которые образуются при ферментации лактоза, не имеют запаха, поскольку возникают в результате расщепления белков, а не углеводов.

Диарея или запор

Непереносимость лактозы вызывает диарею из-за увеличения объемов воды в толстой кишке, что увеличивает содержание жидкости в стуле. Отметим, что диарея в таких случаях чаще бывает у детей, чем у взрослых.

Запор характеризуется твердым и нечастым стулом, дискомфортом в области кишечника. Это не самый распространенный симптом непереносимости молочных продуктов, который вызван тем, что во время ферментации лактозы бактерии в толстой кишке производят метан, замедляющий прохождение пищи через кишечник.

В редких случаях непереносимость лактозы может вызвать не только расстройство желудочно-кишечного тракта, но и другие симптомы:

головные боли

усталость

проблемы с концентрацией

боль в мышцах и суставах

язвы во рту

проблемы с мочеиспусканием

экзема

Важный нюанс: люди нередко путают непереносимость лактозы с аллергией на коровье молоко, которые никак не связаны между собой. Однако довольно часто одно состояние сопровождает другое, что может затруднить диагностику. Аллергией на молоко страдают около 5% населения, в основном дети. Она сопровождается рвотой, диареей, болью в животе, сыпью и экземой, и в отличие от непереносимости лактозы опасна для жизни, поскольку может вызвать анафилактический шок.

Если все вышеперечисленные симптомы вам хорошо знакомы и, по вашему мнению, они вызваны употреблением молочных продуктов, обязательно обратитесь к гастроэнтерологу, который поставит точный диагноз. В случае, если ваши опасения подтвердятся, вам придется полностью отказаться от молочной пищи в пользу продуктов с низким содержанием лактозы или вовсе без нее.