Фейк про сбитый в Ливии самолет развенчал автор канала Fighterbomber

09.09.2020, 16:23, Разное

Как передает интернет-издание “Русская планета”, Telegram-канал Fighterbomber первым опубликовавший этот ролик, раскритиковал новостные порталы, распространившие информацию о крушении истребителя. Причем авторы ресурса отмечают, что никакого не смутило отсутствие сообщений о происшествии из самой Ливии.

В частности, Fighterbomber указал на отсутствие дыма от рухнувшего самолета, который в обычных условиях горит около суток. Кроме того, на пилоте нет летного комбинезона, а место приземления образцово подготовлено.

Также стоит понимать, что катапультирование в мирной жизни и в условиях военных действий разительно отличается, пишет Telegram-канал, который специализируется на теме военной авиации. Например, аварийная радиостанция Р-855 отключена при боевом вылете и находится на летчике в разгрузке. При этом на боевой вылет она порой даже не берется.

“Включается она для связи при визуальном контакте с вертолетом поисково-спасательной службы. Ибо аварийная частота маяка международная и прекрасно известна любому. А уж запеленговать ее сможет любой школьник из радиокружка, не говоря уж о современных бармалеях…” – уточняет Fighterbomber.

Автор Telegram-канала справедливо заметил, что пилот сделал все, чтобы быть максимально заметным. К примеру, разложил на земле бело-оранжевый парашют. Помимо этого, летчик не стал покидать место приземления, что в боевых условиях делает его максимально уязвимым для противников, которые будут его искать в месте крушения.

Показательно, что автор видео повторил в точности все инструкции, но только для небоевой обстановки. Они предписывают разложить парашют оранжевого цвета, чтобы быть заметнее с воздуха, всеми способами (вплоть до пиротехники) привлекать к себе внимание и непрестанно посылать в эфир сигналы аварийным маячком.

Исходя из этого, становится очевидно, что жизни пилота ничего не угрожало.

“На видео никого не сбивали, идет обычная тренировка сил ПСС и ПДС неизвестно чьей принадлежности с использованием старого советского снаряжения с фотоотчетом (даже не российского, ибо современные модернизированные Р855, стоящие на вооружении, даже цвет имеют другой, да и НАЗ-ИР висит на летчике, а в чашке лежит боевая группа)”, – объясняет автор Telegram-канала.

Именно поэтому Fighterbomber обратился к СМИ, которые распространяют подобную информацию. Автор Telegram-канала призвал проверять данные, прежде чем оглашать что-либо, чтобы не выглядеть полными идиотами.