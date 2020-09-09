 

На конкурсе для школьников “Большая перемена” стартовали полуфиналы

09.09.2020, 16:23, Разное

Церемония открытия полуфиналов одновременно прошла на стадионе “Нижний Новгород”, в подмосковном оздоровительном лагере “Имени 28 героев Панфиловцев” и в крымском детском центре “Артек”. В мероприятиях участвовали глава Республики Крым Сергей Аксенов, замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, гендиректор АНО “Россия – страна возможностей” Алексей Комиссаров, а также руководители региональных органов исполнительной власти в сфере образования, организаторы и партнеры конкурса.

В день открытия эксперты “Большой перемены” провели лекции и встречи с конкурсантами. Среди экспертов конкурса – ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, президент Всероссийской Федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова и другие.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил важность проведения масштабного конкурса. “В полуфинале примет участие более 1000 школьников из 14 субъектов Приволжского федерального округа. Среди них – 207 нижегородцев”, – отметил он.

По словам Никитина, “Большая перемена” дает возможность школьникам попробовать себя в разных сферах и сделать выбор. Это важно для определения будущей профессии, подчеркнул он.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что конкурс позволяет раскрыть свои сильные стороны. “Уверен, что знания, опыт и навыки, полученные в ходе конкурса, обязательно пригодятся ребятам в жизни, а “Большая перемена” в “Артеке” станет для них ярким и запоминающимся событием”, – сказал он.

По словам генерального директора АНО “Россия – страна возможностей” Алексея Комиссарова, полуфиналы определят, кто из конкурсантов отправится на финал в Москве. “Каждое мероприятие пройдет в три смены и объединит порядка 600 школьников и педагогов – всего 112 команд”, – уточнил он.

Первая серия полуфиналов продлится до 23 сентября. До 25 октября пройдут 18 полуфиналов во всех федеральных округах. В них примут участие более шести тысяч школьников из 8-10 классов.

Вторая серия полуфиналов пройдет с 26 сентября по 9 октября в Дальневосточном, Уральском и Сибирском федеральных округах. А с 12 по 25 октября полуфиналы состоятся в Северо-Западном, Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах.

Мероприятия пройдут с соблюдением всех требований безопасности. Каждый полуфинал будет проходить в три смены. Школьники будут соревноваться по нескольким направлениям. Вместе с ребятами участие в полуфиналах примут их педагоги.

По итогам мероприятий 1200 школьников в начале ноября поедут на финал конкурса в Москву. Победителей ждут призы: миллион рублей для десятиклассников и 200 тысяч для учащихся 8-9 классов. Кроме того, все финалисты получат путевки в детский центр “Артек”.

Всероссийский конкурс “Большая перемена” – один из проектов президентской платформы “Россия – страна возможностей”, которая объединяет 25 проектов. Среди них – конкурс управленцев “Лидеры России”, студенческая олимпиада “Я – профессионал” и многие другие.



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