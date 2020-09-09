Выплаты от государства в России получат дети и жены призывников

09.09.2020, 16:17, Разное

Правительство в РФ подготовило новый вид выплат для поддержки молодых семей. Согласно новому постановлению, пособие получат жены и дети призывников.

Сейчас центральные власти готовят субвенции для регионов, они обеспечат финансирование новой помощи для молодых семей в России. В силу постановление Кабинета министров вступило вчера, согласно данному нормативному акту, пособие будет иметь единовременный характер.

Одноразовая выплата для детей и жен призывников составит 28,5 тысячи рублей. Для того, чтобы ее получить, лицам, подпадающим к данной категории граждан, необходимо обратиться в многофункциональные центры по предоставлению административных услуг либо местные отделения социальной защиты.

Право на пособие имеют беременные жены лиц, призванных на воинскую службу в ряды российской армии. Вместе с заявлением претенденты на получение единовременной помощи должны предоставить справки из военкомата на мужа и отделение женской консультации о состоянии на учете заявительницы. Также следует иметь с собой паспорт и свидетельство о заключении брака, и необходимые для перечисления средств реквизиты банковского счета.

В случае с детьми призывников, на каждого ребенка государство выплатит по 12,2 тысячи рублей. Такое пособие, как сообщают «Национальные новости», будет выплачиваться без учета дохода семьи.