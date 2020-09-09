Врач Зайцев: Одновременное заражение гриппом и COVID-19 может привести к смерти

09.09.2020, 16:17, Разное

Одновременное заражение гриппом и COVID-19 очень негативно отражается на состоянии здоровья, иногда может наступить даже смерть. Такого мнения придерживается врач Владимир Зайцев.

При гриппе пациент уже начинает чувствовать себя плохо. Иногда недуг приводит к воспалению легких и одновременно может дать о себе знать хроническая болезнь. Когда снижается иммунитет, в организме появляются слабое место. Как следствие, не исключены проблемы с бронхами, легкими и носоглоткой.

Человек в результате начинает пребывать в двух опасных состояниях, поэтому организму становится сложно вдвойне. При взаимодействии гриппа и коронавируса начинает страдать сердечно-сосудистая система, может развиться полиорганная недостаточность. Все зависит от иммунитета: чем он крепче, тем болезнь пройдет быстрее и с наименьшим количеством последствий. Как правило, люди, ведущие малоподвижный орбаз жизни и имеющие вредные привычки, чаще страдают от инфекционных заболеваний.

У пациента часто возникают неприятные ощущения в области носоглотки на первоначальной стадии гриппа, в COVID-19 способен проявиться позже. При этом человек, заболевший коронавирусом, может заразить больше людей, нежели тот, у кого диагностирован грипп.