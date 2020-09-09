Китай предупреждает: Разведывательные самолеты США маскируются под малайзийские лайнеры

09.09.2020, 16:17, Разное

Издание Sohu сообщило о разоблачении американского самолета-разведчика, который пытался замаскироваться под малазийский лайнер. Для этого воздушное судно использовало во время полета фальшивую кодировку.

Китайское издание опубликовало статью о выявлении самолета ВВС США в пространстве над западными островами КНР и островами Хайнань. Борт RC-135W пытался замаскировать свое присутствие в небе, использовав фальшивый код. Вместо своих реквизитов американский разведывательный самолет применил кодировку «Малазийского самолета» во время интенсивного полета.

Как отмечают китайские журналисты, это не первый случай применения подобной тактики военными США. Ранее их самолеты-разведчики уже неоднократно были уличены в подмене электрического кода. Только за сентябрь этот случай уже стал вторым. В связи с этим официальный Пекин обратился к властям США с призывом прекратить подобные провокации. Власти Китайской Народной Республики направили Вашингтону предупреждение о недопустимости подобных действий. Только это поможет странам вернуться к межгосударственным отношениям на прежнем уровне.

Поводом для такой реакции стал полет электронного разведывательного самолета США RC-135W 8 сентября. Вместо собственного кода AE01CE, судно после вылета с авиабазы «Кадена» для выполнения миссии в Южно-Китайском море, применило абсолютно другую кодировку. Так, на радарах китайских ВВС внезапно появился летательный аппарат с шифром 750548, который соответствует малайзийскому самолету. После вхождения в воздушное пространство Южно-Китайского моря, как пишет «Политэксперт», самолет-разведчик ВВС США осуществил интенсивный полет между островами, принадлежащими КНР.