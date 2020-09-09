ГИБДД начнёт использовать голубей для фиксации нарушений скоростного режима на дорогах

09.09.2020, 16:13, Разное

Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) с 1 января 2021 года начнёт крепить на голубей камеры для фиксации и обработки нарушений правил дорожного движения.

В ведомстве подчеркнули, что нововведение заставит россиян меньше нарушать ПДД и уменьшит количество ДТП и смертельных случаев на дорогах.

Для корректной работы голубей обучат летать над трассами. По периметру автодорог будут расположены кормилки для пернатых. Камеры фиксации нарушений закрепят на шее птиц и направят так, чтобы при полёте над трассой она могла без проблем фиксировать номера и определять нарушения. Система тестируется на протяжении 4 лет и уже с января 2021 года первые нарушения будут зафиксированы пернатыми сотрудниками. На строительство голубятников и обустройство кормушек, обучение птиц и закупку камер уже выделено около 4 миллиардов рублей.

Новый голубятник с пернатыми фиксаторами нарушений первым посетил глава ГИБДД Василий Милоненко.

– Эволюция фиксаций нарушений правил дорожного движения сдвинулась в сторону голубей. Неподвижные дорожные камеры уже морально устарели, и нам нужно идти в ногу со временем. Перед камерами водители без единой проблемы могли снизить скорость, а вот голуби застанут врасплох нарушителей, зафиксировав их проступки. Никто теперь не увернётся от штрафа, — рассказал про инновацию представитель ГИБДД.