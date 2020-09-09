 

Заместитель главного пристава Москвы найден мертвым

09.09.2020, 16:08, Новости дня

Заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве Владимир Савостов найден мертвым, сообщили СМИ.

По информации РЕН ТВ, тело Савостова обнаружила супруга и вызвала скорую помощь, однако медикам не удалось его спасти. 

Причины смерти неизвестны. По факту смерти пристава проводится проверка.

Савостову было 48 лет. По словам окружения покойного, последние недели он злоупотреблял спиртным. 

Ранее сотрудника вневедомственной охраны нашли мертвым в автомобиле неподалеку от трассы «Кавказ» в Ингушетии. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / В Казахстане объявлен день национального траура по жертвам коронавируса

21.08 / Видео: Белорусская оппозиция проигрывает

29.08 / Михалок назвал Лукашенко нелегитимным, а белорусских силовиков – бешеными псами

25.06 / В Москве рассказали о ходе голосования по поправкам в Конституцию

10.07 / Вашингтон запретил национальному авиаперевозчику Пакистана летать в США

26.06 / Путин пообещал Макрону, что в РФ не забудут сражавшихся с нацистами французов

12.07 / Путин заявил, что отношения между Украиной и РФ испортились не из-за Крыма

30.06 / Эксперт: Требовать объективности от производителей фейков бессмысленно

19.07 / В Киеве за сутки с COVID-19 госпитализировали 13 человек

06.07 / Наличие собаки помогает ребенку лучше общаться со сверстниками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска