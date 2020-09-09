 

В партии Зеленского назвали живущих в Донбассе детей «немытыми и нечесаными»

09.09.2020, 16:08, Новости дня

Украинский депутат от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Галина Янченко заявила, что живущие в зоне конфликта дети «немыты и нечесаны».

«У меня старший ребенок пошел в третий класс. Вы знаете, о чем я думала весь день первого сентября? Что этот год, он уникальный и он по-трагичному даже уникальный, потому что фактически в этом году в школу пошли дети, рожденные в 2013-2014 годах. На Донбассе это дети, которые родились и они всю жизнь живут в обстрелах, войнушках, подвалах, где-то немытые, где-то нечесаные», – сказала Янченко в эфире украинского телевидения, передает РИА «Новости».

У депутата спросили, почему она так отзывается о детях, проживающих в этом регионе. Парламентарий пояснила, что ее супруг был замглавы Донецкой областной военно-гражданской администрации, и Янченко пришлось объездить «всю Донецкую область».

Летом 2020 года экс-депутат Рады Ирина Фарион возмутилась надписями на русском языке на молочной продукции, предназначенной для детей и назвала их «ядом».



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