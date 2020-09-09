 

“Некоторым девчонкам попы красили синей краской” – Лукашенко высказался по поводу применения силы к протестующим

09.09.2020, 16:05, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил протестующих в фальсификации травм, полученных от рук силовиков. 

“Синяки показывали. А сейчас же мы видим, что некоторым девчонкам попы красили синей краской. Что, вы этого не видели? Мы эти кадры можем показать. Кому-то бок замазали. Было и это”, – сказал он 8 сентября в интервью российским телеканалам, которое сегодня вышло в эфир RT. 

60% протестующих, считает Лукашенко, доставляли в СИЗО “пьяными и прокуренными”. В СИЗО в переулке Окрестина попали “урки”, заявил он. 

“Ну да, у кого-то и спина была синяя. Но сегодня синяков уже нет. А 39 или 40 ребят, которые переломаны, и с позвоночником переломанным омоновцы до сих пор лежат в госпитале”, – добавил Лукашенко.

Он считает, что некоторые пострадавшие сотрудники ОМОН “уже не встанут и к жене не подползут”. 

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Задержанные рассказывали, что правоохранители издевались над ними – раздевали догола и избивали. Один из задержанных в Минске, 16-летний Тимур М., сообщил родным, что в РУВД милиционеры избили его и “засунули ему дубинку в горло”. Врачи подтвердили у подростка черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, открытый перелом скуло-орбитального комплекса. Эксперты Организации Объединенных Наций по правам человека сообщили, что им известно о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с задержанными в Беларуси. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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