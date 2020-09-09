 

Участники ТКГ договорились о совместном с представителем ОБСЕ патрулировании возле поселка Шумы

09.09.2020, 16:05, Новости дня

Участники трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместном патрулировании в районе поселка Шумы Донецкой области при участии представителя координатора от ОБСЕ. Такое решение было принято на внеочередном заседании ТКГ 9 сентября, которое прошло в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

Украинская сторона обеспечит вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции, отметили в ОП.

“Сегодняшний день дает нам надежду, что режим прекращения огня будет выполняться и в дальнейшем всеми сторонами. С этой целью украинская сторона будет задействовать любые механизмы как в рамках ТКГ, так и в нормандском формате, которые позволят сохранить жизнь украинских военнослужащих и мирного населения. Мы остаемся полностью преданными мирному процессу и выполнению достигнутых договоренностей”, – сказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

По информации ОП, ОБСЕ подтвердила несостоятельность обвинений в адрес Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы в период с 5 июля по 2 сентября.

“Это факт изложен  в нашем отчете от 5 сентября”, – отметил глава мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носят системного характера.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

5 сентября главарь боевиков “ДНР” Денис Пушилин потребовал, чтобы с 8.00 7 сентября украинские военные освободили укрепленные позиции в районе населенного пункта Шумы, поскольку они якобы установлены “незаконно”. По словам главаря “ДНР”, российско-террористические войска собираются обстрелять эти позиции.

Украина 6 сентября созвала экстренное заседание трехсторонней контактной группы из-за угроз Пушилина.

Населенный пункт Шумы Торецкого района (недалеко от Горловки) перешел под полный контроль Объединенных сил летом 2018 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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