 

Украина пережила реальные трансформации в вопросах противодействия антисемитизму – Госдепартамент США

09.09.2020, 16:05, Новости дня

Украина достигла хороших результатов в борьбе с проявлениями антисемитизма. Об этом 9 сентября в ходе Киевского еврейского форума заявил специальный представитель Государственного департамента США Элан Карр, сообщает “Интерфакс-Украина”.

“Украина пережила реальные трансформации в вопросах противодействия антисемитизму. Это подтверждают и евреи, проживающие в Украине. И я считаю честью работать с украинскими лидерами, которые борются с антисемитизмом у себя в государстве и на мировом уровне”, – сказал он.

Карр считает, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков принимает все возможные меры, чтобы не допустить проявления в стране антисемитизма.

В январе президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на результаты опроса исследовательского центра Pew Research Center за 2018 год, отмечал, что в Украине самый низкий уровень антисемитизма в Европе. “У меня еврейская кровь. И я президент”, – говорил он.

В начале июня о “подъеме антисемитизма” в Украине заявлял посол Израиля Джоэль Лион. “Если следовать определению IHRA [Международного альянса в память о Холокосте], то, да, у вас подъем антисемитизма в Украине. Если люди рассуждают о том, что очень много евреев занимаются бизнесом в Украине, это антисемитизм, это ненормальная вещь. […] Если кто-то говорит что-то плохое об Израиле, это тоже антисемитизм, пусть даже для этого люди используют слово “сионизм”, чтобы прикрыть свой антисемитский месседж”, – говорил дипломат.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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