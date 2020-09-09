 

Барских: Я по-прежнему ищу человека, который бы стал для меня вселенной

09.09.2020, 16:05, Новости дня

Украинский певец Макс Барских 9 сентября на своей странице в Instagram заявил, что находится в поиске человека, которого хотелось бы изучать и разглядывать. 

“Я по-прежнему ищу человека, который бы стал для меня удивляющей вселенной, миром, который бы мне хотелось рассматривать и изучать”, – написал он. 

Артист подчеркнул, что не приемлет отношений, когда один из партнеров растворяется в другом. 

“Если ты становишься частью кого-то, любовь превращается в жертвоприношение!” – считает он. 

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«Двоє» – бытует мнение, что влюбляясь, люди становятся половинами друг друга. Я категорически против такой философии. Если ты становишься частью чего-то или кого-то, куда же девается все остальное? В таком случае любовь превращается в жертвоприношение! «Двое» – это песня о двух вселенных, которые все еще могут удивлять друг друга, делая обоих сильней. Быть вместе – это о путешествии, о способности породить нечто третье и однозначно большее, чем мир каждого из нас поодиночке. Я редко пишу на украинском языке, потому что для меня это язык магии. Записывая «Двоє» эта музыка звучала в моей голове, как мистическое заклинание, как мелодичная мантра, напоминающая молитвы наших предков. Я по прежнему ищу человека, который бы стал для меня удивляющей вселенной, миром, который бы мне хотелось рассматривать и изучать…  Полный материал читайте на сайте @lofficielrussia New album 09.10 Photo: @tymurdeina Style: @luviofficial MUA: @natastrilchuk Hair: @stetsjulia Art-director: @helengadjilova Producer: @alanbadoev Photo assistant: @andriiovod Art-director assistant: Галина Венгловская Magazine: @lofficielrussia #МаксБарских #ДВОЄ #1990Двоє #lofficielrussia #звукнаполную #новыйальбом1990 #soon #1990 #BADOEV2020

Публикация от Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih) 8 Сен 2020 в 10:55 PDT

Настоящее имя Макса Барских – Николай Бортник. Артист окончил Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства по специальности “эстрадный вокал”.

Музыкальная карьера Барских началась после его участия в проекте “Фабрика звезд 2” на “Новом канале”.

В интервью передаче “Зірковий шлях” на канале “Украина” в августе 2020 года артист заявил, что не готов к созданию семьи.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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