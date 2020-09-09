 

Мужчина с топором разнес полки с товарами в гипермаркете Петербурга

09.09.2020, 15:55, Новости дня

В петербургском гипермаркете мужчина с топором разнес несколько полок с товарами и призвал покупателей забирать товары даром, пишут СМИ.

Инцидент произошел во вторник вечером. Мужчина пришел в гипермаркет «О’Кей» на проспекте Науки, 17 и начал раскидывать товары по всему залу, пишет «Фонтанка».

Факт произошедшего подтвердили изданию в пресс-службе гипермаркета.

Очевидец сообщил, что мужчина не нападал на людей, а кидал товары с полок и кричал: «Запомните этот день!», «Берите все даром!»

Ранее в сентябре в Татарстане мужчина в магазине напал на свою бывшую жену с ножом и нанес ей множественные ранения.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09 / Соцзащита на Урале подарила юноше без рук коляску на ручном управлении

10.08 / В Беларуси в ходе протестов задержали более 120 человек

01.09 / В Минске студенты прорвались к зданию КГБ

01.07 / Путин, Роухани и Эрдоган начали видеосаммит по Сирии

30.06 / Озвучена стоимость нового кроссовера Alpina XB7

25.07 / Эксперты рассказали, какой мед полезен для диабетиков

26.06 / Единственный в стране корги-полицейский дослужился до пенсии

17.08 / Помпео прибыл в Доминиканскую республику на инаугурацию президента страны

28.07 / Сотрудник Росгвардии найден мертвым в автомобиле в Ингушетии

01.09 / В Греции перенесли начало учебного года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска