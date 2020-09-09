Мужчина с топором разнес полки с товарами в гипермаркете Петербурга

09.09.2020, 15:55, Новости дня

В петербургском гипермаркете мужчина с топором разнес несколько полок с товарами и призвал покупателей забирать товары даром, пишут СМИ.

Инцидент произошел во вторник вечером. Мужчина пришел в гипермаркет «О’Кей» на проспекте Науки, 17 и начал раскидывать товары по всему залу, пишет «Фонтанка».

Факт произошедшего подтвердили изданию в пресс-службе гипермаркета.

Очевидец сообщил, что мужчина не нападал на людей, а кидал товары с полок и кричал: «Запомните этот день!», «Берите все даром!»

Ранее в сентябре в Татарстане мужчина в магазине напал на свою бывшую жену с ножом и нанес ей множественные ранения.