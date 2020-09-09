Это школа, всем лежать!

09.09.2020, 15:53, Разное

Тюменских пятиклассников к годовщине Беслана «взяли в заложники». Одному пришлось вызывать скорую.

В школе № 2 небольшого города Ишим Тюменской области урок технологии у 5 «А» внезапно заменили «уроком по борьбе с терроризмом». Прямо во время самостоятельной работы в класс вошли три человека в балаклавах и камуфляже и заявили, что «берут детей в заложники».

На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно, что один «террорист» садится за учительский стол, второй — забирается на подоконник, третий — берет под контроль дверной проем.

Фото: паблик «Ишим пере Подслушано»

— Дети очень испугались, — рассказала «Новой газете» мама одного из учеников. — Сын особо не говорит о произошедшем, но я знаю, что некоторые дети из-за этого урока пошли в медпункт. Одному мальчику, Никите (имя изменено — И.Ж.), пришлось вызывать скорую помощь. У него проблемы с сердцем, и дети в классе специально стараются с ним не конфликтовать. А тут такое.

По словам мамы пятиклассника, поняв, что урок «вышел из-под контроля», мужчины в камуфляже сняли балаклавы и начали успокаивать детей.

— Они назвали себя кадетами. И начали объяснять детям, где те правильно, а где неправильно реагировали [на захват класса]. Но, по моим ощущениям, никаких навыков в итоге им не дали.

По словам отца одной из учениц, родители сейчас думают, стоит ли обращаться в связи с проведением «урока» в прокуратуру.

— Не были предупреждены ни дети, ни мы, родители, — говорит он. — Это пятый класс. В таком возрасте ребенок еще не готов воспринимать «террористов» и уж точно никак не готов быть заложником. Дети просто испугались. На мой взгляд, такие мероприятия можно проводить в старших классах, и то — хотя бы родители должны знать.

А вообще правильно, чтобы работала полиция и ФСБ — чтоб не приходилось устраивать такие клоунады.

Администрация школы, по словам мужчины, обещает дать родителям разъяснения. Родители ждут.

Директор СОШ № 2 Татьяна Изох на отправленные через соцсети вопросы «Новой газеты» не ответила. В беседе с корреспондентом тюменского издания 72.ru она подтвердила, что сейчас ведет «разъяснительную работу» с родителями.

«Информация в интернете (социальных сетях — И.Ж.) была преподнесена неверно. На долю правды наслоилось много другой информации, — заявила директор. — Опровергать бессмысленно — выглядишь некрасиво. В то же время пройти мимо нельзя. На публикацию в интернете уже отреагировали местные органы управления образования. Они начали проверку».

На странице школы «Вконтакте» «захват заложников» в 5 «А» сначала был преподнесен как «необычный урок по ОБЖ, во время которого прошла тренировочная игра по закреплению навыков самосохранительного поведения».

Публикация в сообществе школы №2 в соцсети «Вконтакте»

При этом в публикации говорилось и о других мероприятиях, «посвященных трагедии в Беслане». Затем публикация была отредактирована — упоминание «необычного урока» из нее пропало.

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По мнению психолога Наны Оганесян, участие в подобных постановках может сказаться на психике детей.

— Есть дети очень впечатлительные, и для них это действо может стать серьезным стрессом, — говорит она. — На участие несовершеннолетних детей в мероприятиях вне школьной программы необходимо получить письменное согласие родителей. При этом обязательным условием является предоставление им полного сценарного плана мероприятия с ожидаемыми результатами, со списком ответственных лиц, включая представителей социально-психологической службы школы. Особенно важно обсудить возможные риски, связанные с психологическим здоровьем учащихся. Образно говоря, пять минуты постановки требуют пять часов подготовки. Но, пожалуй, самое важное — отрефлексировать «тренировочный урок» и получить обратную связь от детей в форме эссе, коллективного обсуждения, индивидуальных бесед со специалистами при необходимости.

Никаких обратной связи по итогам «захвата заложников» от учеников 5 «А», по словам их родителей, получено не было. Единственные специалисты, с которыми в результате пришлось пообщаться детям, — это медики.

Российских детей к годовщине трагедии в Беслане «берут в заложники» не в первый раз. В 2018 году в поселке Шувакиш под Екатеринбургом Росгвардия и казаки провели квест, в ходе которого также «взяли школьников в плен». Правда, тогда учащиеся были предупреждены о том, что с ними собираются сделать.

Родственники жертв бесланской трагедии два года назад осудили постановку. «Мне больно слышать, что такая инсценировка была. Конечно, нужно говорить о бесланской трагедии, нельзя ее забывать… Но эксперименты проводить… Я против. Тем более вовлекать в эти эксперименты детей. Это в любом случае психологическая травма для них», — говорила потерявшая в сентябре 2004-го мужа и двух сыновей жительница Беслана Эмма Тагаева. «Террористы» ее, кажется, не услышали…

Иван Жилин

спецкор