Австралийка с детства общается с пришельцами и называет себя ребенком-гибридом

09.09.2020, 15:54, Разное

64-летняя Джуди Кэролл из Брисбена (Австралия) утверждает, что с раннего детства общалась с "Серыми" пришельцами.

Вот уже на протяжении несколько лет Джуди раздает интервью различным СМИ в попытке рассказать о себе как можно большему числу людей.

Джуди уверяет, что является так называемым ребенком-гибридом, потому что ее беременную мать похищали пришельцы и внедрили в эмбрион чужеродную ДНК.

"Я наполовину человек, а наполовину инопланетянин. Раз в месяц меня забирают на борт космического корабля в рамках общения с иноземным биологическим видом", – рассказывает Джуди.

По словам Джуди она часто видела Серых, когда была маленькой, а потом они внезапно пропали, но в 1983 году снова объявились и с тех пор она регулярно встречается с ними.

Она описывает серых типично как большеголовых с бледновато-серой кожей, низкорослых, с огромными каплевидными черными глазами и крошечным ртом, который у них почти атрофирован и поэтому челюсти не двигаются.

Внутри их корабля все было чисто белым с красивыми арками и обтекаемой формы без острых углов.

Инопланетяне также научили Джуди медитировать, чтобы постоянно быть с ними на связи на ментальном уровне. Один из пришельцев по имени Марис стал для нее "духовным учителем".

"Я помню как он массировал мою шею своими длинными пальцами, а потом засовывал их мне в горло, чтобы воздействовать на точку напряжения".

Этот же Марис будто бы смог излечить Джуди от нескольких серьезных болезней с помощью своих методик лечения. В том числе он решил проблемы с ее челюстями. Якобы из-за того, что она наполовину Серая, а у серых неподвижные челюсти, у нее тоже наблюдались трудности с открыванием и закрыванием рта.

Джуди рассказывает, что людям не стоит бояться пришельцев, потому что они всего лишь помогают человечеству достичь нужного уровня развития и делают они это исключительно потому, что испытывают за нас тревогу и не могут оставить людей на произвол судьбы.

Сообщается, что однажды муж Джуди – Чарли, случайно увидел Серого пришельца рядом со своей женой, когда Джуди сидела и медитировала. Именно после этого Джуди решила рассказать всем людям о своем опыте и написать книгу со своей историей. С тех пор Джуди выпустила уже несколько книг.