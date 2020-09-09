НТВ анонсировал расследование о подготовке российских муниципальных депутатов Госдепом

09.09.2020, 14:48, Новости дня

Телеканал НТВ анонсировал фильм-расследование о том, как американские политтехнологи готовят «собственных кандидатов в муниципальные депутаты в российской глубинке».

«Если вы придете в какой-нибудь муниципалитет или в областное заксобрание, то вы найдете одного-двух-трех человек, которые проходят через западные стажировки», – передается в анонсе программы на канале НТВ.

Так, в программе планируется рассказать о секретных курсах и тайных вебинарах, где политтехнологи «учат родину любить».

Кроме того, в программе будет раскрыт вопрос, кому из выпускников спецшкол удалось «занять кресло муниципальных депутатов».

Фильм «Мундепы от Госдепа. Заштатные кандидаты» покажут в программе «ЧП. Расследование» в четверг, 10 сентября, в 23.40.