Названа стоимость самого дешевого съемного жилья в центре Москвы

09.09.2020, 15:48, Новости дня

Эксперты рынка недвижимости рассказали, как изменилась ситуация на рынке аренды в Москве в связи с пандемией коронавируса, и в каких районах столицы можно снять квартиру по самой низкой цене.

«Бюджетные квартиры в центре Москвы, внутри Садового кольца или рядом с ним, начинаются от 40 тыс. рублей в месяц. Основная трата при аренде — это стоимость аренды и один или два платежа, обычно в размере месячной платы за последний месяц и обеспечительный платеж. Иногда к цене плюсуется комиссия агента», – рассказал «Ридусу» член «Гильдии риелторов Москвы» Роман Вихлянцев.

Аналогичного мнения придерживается и независимый риелтор Иван Солдатенков. Он отмечает, что за 40 тыс. рублей будет старый дом, плохой ремонт и неблагонадежные соседи.

«Более или менее однушка с ремонтом на хорошей территории начинается от 60 тыс. рублей. То есть если человеку нужно жить в пределах Садового кольца и при этом он хочет экономить, то тогда он будет рассматривать бабушкины варианты. Аренда комнат начинается от 20 тыс. рублей в месяц внутри Садового, и это будет не самое удобное жилье», – отметил Солдатенков.

Между тем, эксперты обращают внимание, что давно проживающие в столице люди не стремятся жить в центре. Такое желание характерно для тех, кто недавно приехал в Москву.

«Уход аренды в ближайшее Подмосковье – одна из тенденций последнего десятилетия, однако данный тренд скорее характерен для людей, давно проживающих в Москве и области. Обычно новоприехавшего в Москву гражданина привлекает пусть и комната, но в центре», – сказал Вихлянцев.

Отмечается, что минимальные цены на квартиры устанавливаются в старой хрущевской застройке в окраинных районах юго-востока Москвы, на востоке столицы и на юге (в Бирюлево). Также дешевое жилье можно отыскать в Зеленограде и удаленных районах Новомосковского административного округа.

Минимальная цена в пределах МКАД начинается от 23 тыс. рублей в месяц, за МКАДом – от 18 тыс. рублей.

Самыми дорогими остаются квартиры в центре Москвы и новые большие квартиры в современных жилых комплексах. «Стоимость однокомнатно квартиры может достигать 400 тыс. рублей в месяц. Цена же самых дорогих квартир в Москве (в Хамовниках и прочих районах Центрального административного округа) находится в диапазоне 3-6 млн рублей в месяц. Средний класс редко снимает квартиры в центре, но можно найти вполне приличные варианты для проживания семьи в бюджете 100 тыс. рублей в месяц», – подчеркнули в «Гильдии риелторов Москвы».

Ранее в риелторской копании «Миэль-Аренда» рассказали, почему спрос на аренду квартир в столице в апреле снизился на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.