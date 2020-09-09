 

НТВ покажет расследование о подготовке Госдепом российских муниципальных депутатов

09.09.2020, 15:37, Разное

На подготовку “нового поколения российских политиков” американцы денег и сил не жалеют. В ход идут секретные курсы, тайные вебинары и прочие инструменты, где политтехнологи известного русофоба, покойного ныне сенатора Джона Маккейна, учат будущих муниципальных депутатов “любить родину”.

Расследование расскажет, какие методы американцы используют для их подготовки, а также о том, кому из выпускников подобных спецшкол уже удалось занять кресла муниципальных депутатов.

“Если вы придете в муниципалитет или в областное законодательное собрание, то вы наверняка найдете 1-3 человека, которые проходят через западные стажировки”, – отметил политолог Олег Матвейчев.

Расследование покажут на телеканале НТВ в четверг, 10 сентября. Начало – в 23:40.



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