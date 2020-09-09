 

Лукашенко: Мы с Путиным можем собачиться по любым вопросам, кроме обороны

09.09.2020, 15:37, Разное

Александр Лукашенко отметил, что в последние годы отношения России и Белоруссии перестали быть братскими. Страны развернули газовые, нефтяные и молочные и конфетные войны. “Дошли до абсурда”, – сказал глава республики.

Все изменилось после того, как западные государства стали вмешиваться в дела Белоруссии и угрожать ее суверенитету. Лукашенко выразил надежду, что им с Путиным удастся извлечь уроки из ситуации и больше не повторять ошибки.

“Мы можем по-мужски собачиться по любым вопросам. Но оборона и безопасность – это святое”, – заявил белорусский политик.

Ранее глава республики сообщил, что готов вступить в войну с Западом, если он начнет угрожать России. По словам Лукашенко, численность белорусской армии составляет от 60 до 65 тысяч человек.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 8 Сен 2020 в 10:06 PDT

Во вторник, 8 сентября, президент поговорил с журналистами из России. Вопросы политику задали Маргарита Симоньян, Евгений Рожков, Роман Бабаян и Антон Верницкий.

На следующей неделе ожидается приезд Александра Лукашенко в Москву. Он встретится с Владимиром Путиным, чтобы обсудить ряд экономических вопросов – реструктуризацию госдолга и цены на энергоносители.



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